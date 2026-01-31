uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 31-01-2026 15:00

Investimento de 45 milhões reforça papel do Entroncamento no sector ferroviário

Novo projecto da Medway coloca o Entroncamento no centro de uma nova fase de crescimento da ferrovia, com a construção de novas oficinas ferroviárias de reparação de material circulante.

O Entroncamento poderá ver reforçada a sua posição estratégica no sector ferroviário nacional com um investimento superior a 45 milhões de euros, no âmbito do projecto de construção e desenvolvimento das novas oficinas de reparação de material circulante ferroviário da Medway. O projecto foi apresentado e discutido numa reunião realizada no dia 23 de Janeiro, nos Paços do Concelho do Entroncamento, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, do presidente do conselho de administração da Medway, Carlos Vasconcelos, do director executivo Bruno Silva, do responsável pela área de Maintenance & Repair, Paulo Alves, e de técnicos do município.
Para além do impacto directo na modernização das infraestruturas ferroviárias, o projecto prevê a criação de novos postos de trabalho, que se juntarão aos cerca de 200 colaboradores que a Medway já emprega no Entroncamento. O investimento é apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e insere-se na Agenda Mobilizadora “Smart Wagons”, considerando a autarquia este um impulso estratégico para o desenvolvimento económico local, que vem consolidar o concelho como um polo de referência no sector logístico e ferroviário.
