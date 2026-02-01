Atrasos em obras de Vila Chã de Ourique levantam críticas na Câmara do Cartaxo

O ponto de situação de várias obras em Vila Chã de Ourique esteve em discussão na reunião da Câmara Municipal do Cartaxo de 15 de Janeiro, na sequência de questões colocadas pelo vereador Ricardo Magalhães. Em causa estiveram a requalificação do Mercado de Vila Chã de Ourique, o parque de estacionamento junto à Rua Mariano de Carvalho e o parque infantil da localidade. Relativamente ao mercado, cuja empreitada tinha início previsto para 12 de Janeiro, o vereador referiu que, até à data da reunião, não era visível qualquer intervenção no local. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, esclareceu que a obra estava, de facto, programada para começar naquela data, confirmando que o empreiteiro já esteve no local. Acrescentou que a situação está a ser acompanhada de perto.

Ricardo Magalhães questionou ainda o executivo sobre a obra do parque de estacionamento da vila, junto à Rua Mariano de Carvalho, que, segundo afirmou, se encontra parada há algum tempo e dependente de uma intervenção da E-Redes. João Heitor admitiu que a autarquia continua a aguardar essa intervenção externa, não sendo possível, para já, indicar uma data para a retoma e conclusão dos trabalhos. Também o parque infantil, localizado junto ao recinto de festas de Vila Chã de Ourique, foi abordado na reunião. Sobre esta intervenção, o presidente da câmara garantiu que já foram realizados trabalhos recentes, faltando apenas a aplicação de uma camada final, cuja execução depende de condições meteorológicas favoráveis.

A reabilitação do Mercado de Vila Chã de Ourique resulta de um contrato interadministrativo celebrado a 31 de Março de 2025 entre a Câmara Municipal do Cartaxo e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, sendo a obra financiada pelo município, com um investimento de cerca de 50 mil euros. Já a obra do parque de estacionamento, iniciada em Julho de 2025, tem um prazo de execução de 180 dias e representa um investimento municipal na ordem dos 150 mil euros.