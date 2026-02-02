Autarquia de Benavente aprova mais de 220 mil euros para desporto e cultura

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade, na reunião realizada na segunda-feira, 2 de Fevereiro, a atribuição de apoios financeiros ao desporto e à cultura no concelho, num montante global superior a 220 mil euros.

A deliberação inclui a aprovação de vários contratos de Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o município e clubes do concelho, bem como a concessão de apoios às colectividades recreativas locais, num investimento total de 222.803,50 euros.

Do valor global aprovado, 145.537,50 euros destinam-se ao desenvolvimento desportivo, enquanto 77.266 euros são canalizados para o apoio às actividades culturais das colectividades do concelho de Benavente.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Ferreira, sublinhou que “o movimento associativo desempenha um papel insubstituível no concelho de Benavente” e defendeu que o apoio ao desporto e à cultura representa “um investimento nas pessoas, na saúde, na identidade e na coesão da nossa comunidade”.

Segundo a autarquia, a medida agora aprovada reveste carácter de urgência, procurando responder ao contexto financeiro exigente que várias associações enfrentam actualmente, assegurando condições mínimas para a continuidade das suas actividades.

Com esta decisão, a Câmara Municipal de Benavente reafirma o compromisso com o movimento associativo local, que considera um pilar essencial na promoção da coesão social e na dinamização da vida colectiva em todo o concelho.