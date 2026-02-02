uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 02-02-2026 15:00

Presidente da câmara lamenta falhas na requalificação do Mercado Municipal da Chamusca

Presidente da câmara lamenta falhas na requalificação do Mercado Municipal da Chamusca
Nuno Mira, presidente da Câmara Municipal da Chamusca - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Mercado Municipal da Chamusca continua a perder lojistas e a afastar clientes, anos depois de uma requalificação que não trouxe a dinamização prometida. O próprio presidente da câmara, Nuno Mira, admite que o espaço foi “mal requalificado” pelo anterior executivo, reconhecendo fragilidades estruturais e de funcionamento numa infraestrutura central da vila.

O Mercado Municipal da Chamusca, reaberto há pouco mais de um par de anos após uma requalificação que durou cerca de cinco anos, voltou a estar no centro do debate na sessão camarária, depois de mais uma rescisão unilateral de um lojista. Recorde-se que O MIRANTE tem vindo a dar conta do abandono de vários lojistas, denunciando falta de clientes e dificuldades de rentabilização do espaço.
O presidente da câmara municipal, Nuno Mira, reconheceu publicamente que a intervenção no mercado, que incluiu modernização de instalações e a criação de zonas de restauração, não resultou na dinamização desejada e foi mal conseguida pelo anterior executivo. “Tem duas ilhas de restauração que não têm condições, as lojas são pequenas e, em termos de funcionamento, acho que ficou mal requalificado”, afirmou, sublinhando que agora não “se pode voltar a requalificar o que já foi intervencionado”, apesar da insatisfação geral com o resultado.
A este quadro de abandono de actividade comercial soma-se o histórico de dificuldades que o espaço enfrenta desde a reabertura. Tal como o nosso jornal relatou em Agosto de 2025, apesar de existirem cerca de uma dúzia de lojas no mercado, mais de metade se encontravam fechadas ou sem clientes, com alguns espaços literalmente desocupados devido à fraca procura. Para inverter esta tendência, Nuno Mira lança o desafio à criação de uma Associação de Amigos do Mercado, com o apoio do município e da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com vista a recolher ideias e dinamizar o espaço localizado no coração da vila. “É uma infraestrutura que merece ser dinamizada e tem muito potencial”, explicou Nuno Mira durante a reunião de câmara. O desafio surge num momento em que a autarquia procura formas de reanimar a economia local e aproximar a população de um equipamento que, mesmo após um investimento elevado, continua a lutar contra a falta de movimento.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar