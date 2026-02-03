Política | 03-02-2026 16:12
Autarca de Abrantes faz ponto de situação dos efeitos da tempestade no concelho
Depressão provocou centenas de ocorrências no concelho de Abrantes, com impactos no fornecimento de energia eléctrica, abastecimento de água, telecomunicações, infraestruturas públicas e privadas e acessos rodoviários.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), apresentou na reunião de câmara de terça-feira, 3 de Fevereiro, um ponto de situação sobre os danos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho, classificando a destruição como “absolutamente gigante”. A depressão provocou centenas de ocorrências no concelho, com impactos severos no fornecimento de energia eléctrica, abastecimento de água, telecomunicações, infraestruturas públicas e privadas e acessos rodoviários. Registaram-se três desalojados, que tiveram resposta imediata.
Entre os principais danos registados estão movimentos de massas em várias estradas, incluindo a EN 358 (Martinchel–Constância), a EN 118 em Coalhos e vias em Atalaia e Arrifana, algumas das quais chegaram a estar interditadas. Houve ainda centenas de árvores derrubadas, com trabalhos de corte e limpeza assegurados por bombeiros, sapadores florestais, trabalhadores municipais, juntas de freguesia e população.
No sector energético, registaram-se danos estruturais em postes de média e baixa tensão, quilómetros de cabos eléctricos danificados — alguns furtados — e prejuízos em postes de telecomunicações, sobretudo na zona norte do concelho. Persistem ainda falhas pontuais de electricidade, que continuam a causar constrangimentos a várias famílias. Relativamente ao abastecimento de água, apenas pequenas franjas da população ficaram temporariamente com falhas ou baixa pressão, situação mitigada com o recurso a geradores e hidropressores, não havendo constrangimentos graves graças às reservas existentes.
Manuel Valamatos destacou ainda que não há feridos a registar e valorizou o esforço de todas as entidades envolvidas, sublinhando a importância do trabalho em curso para que o concelho possa recuperar e regressar à normalidade.
