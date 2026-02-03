uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-02-2026 07:00

Autarcas das freguesias de Alenquer participaram no congresso da ANAFRE

Autarcas das freguesias de Alenquer participaram no congresso da ANAFRE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autarcas de várias freguesias do concelho de Alenquer participaram no XX Congresso Nacional da ANAFRE, em Portimão, onde foi eleita a nova direcção da associação. O reforço do financiamento das freguesias e a isenção de IVA estiveram entre as principais reivindicações.

Autarcas das juntas de freguesia de Carnota, Ota, Meca, Vila Verde dos Francos e da União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, no concelho de Alenquer, participaram no XX Congresso Nacional da ANAFRE, que decorreu nos dias 30 e 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, em Portimão.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Carnota, Luís Fernandes (PS), defendeu a importância de as freguesias participarem e defenderem os seus interesses, considerando tratar-se de um sinal que o poder local dá ao Estado central. O autarca apontou como prioridades para as juntas o aumento das verbas transferidas pelos municípios e a isenção de IVA para as freguesias, uma vez que suportam várias despesas que depois não podem deduzir.
No congresso foi eleito, por quatro anos, o novo presidente da ANAFRE, Francisco Brito (PSD), que definiu como prioridades o financiamento das freguesias, o acesso a fundos comunitários, a dignificação dos eleitos locais e a aposta na formação dos autarcas.
A nova direcção da ANAFRE, na sequência das eleições autárquicas, foi eleita no final do XX Congresso da associação, sob o lema “+Freguesias – Agir e Pensar Portugal”, que reuniu em Portimão centenas de autarcas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar