uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-02-2026 15:00

João Nicolau confirma recursos da Polícia Municipal e recusa esclarecer multas

João Nicolau confirma recursos da Polícia Municipal e recusa esclarecer multas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Alenquer garante que a Polícia Municipal dispõe de todos os meios para actuar, mas recusou esclarecer se a força está autorizada a passar multas. O silêncio motivou críticas do vereador do Chega, que fala em falta de transparência e bloqueio ao escrutínio democrático.

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, garantiu a O MIRANTE que a Polícia Municipal “tem todos os meios necessários para estar ao serviço”, incluindo a nível informático. O edil foi confrontado pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira, sobre a falta de equipamentos e sobre se a Polícia Municipal está ou não a passar multas. Na reunião do executivo, João Nicolau disse que não ia responder à questão e fez seguir a reunião, ou seja, nem confirmou nem desmentiu.
Ao jornal, defendeu que a Polícia Municipal “tem feito um excelente trabalho desde a sua criação e, portanto, os constrangimentos que vão surgindo vão sendo resolvidos”, sendo que as autoridades “estão no terreno, junto da população e em proximidade”.
Posteriormente, através das redes sociais, Carlos Sequeira escreveu que um presidente de câmara não pode afirmar que existem meios para autuar e, ao mesmo tempo, recusar esclarecer se existe autorização legal para o fazer.
“Isso levanta dúvidas sérias e legítimas. Negar esta informação a um vereador eleito é negar esclarecimentos aos munícipes de Alenquer. É bloquear o escrutínio democrático e fugir à prestação de contas”, lê-se na publicação.
O MIRANTE solicitou, em 2025, e voltou a pedir autorização este ano para uma reportagem com a Polícia Municipal de Alenquer, mas, até ao momento, sem resposta.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar