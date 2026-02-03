João Nicolau confirma recursos da Polícia Municipal e recusa esclarecer multas

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, garantiu a O MIRANTE que a Polícia Municipal “tem todos os meios necessários para estar ao serviço”, incluindo a nível informático. O edil foi confrontado pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira, sobre a falta de equipamentos e sobre se a Polícia Municipal está ou não a passar multas. Na reunião do executivo, João Nicolau disse que não ia responder à questão e fez seguir a reunião, ou seja, nem confirmou nem desmentiu.

Ao jornal, defendeu que a Polícia Municipal “tem feito um excelente trabalho desde a sua criação e, portanto, os constrangimentos que vão surgindo vão sendo resolvidos”, sendo que as autoridades “estão no terreno, junto da população e em proximidade”.

Posteriormente, através das redes sociais, Carlos Sequeira escreveu que um presidente de câmara não pode afirmar que existem meios para autuar e, ao mesmo tempo, recusar esclarecer se existe autorização legal para o fazer.

“Isso levanta dúvidas sérias e legítimas. Negar esta informação a um vereador eleito é negar esclarecimentos aos munícipes de Alenquer. É bloquear o escrutínio democrático e fugir à prestação de contas”, lê-se na publicação.

O MIRANTE solicitou, em 2025, e voltou a pedir autorização este ano para uma reportagem com a Polícia Municipal de Alenquer, mas, até ao momento, sem resposta.

