Trezentos clientes ainda sem luz em Vila Franca de Xira
Cerca de 300 clientes da E-Redes continuavam sem energia eléctrica a 2 de Fevereiro no concelho de Vila Franca de Xira. O presidente da câmara admite fragilidades na infra-estrutura e defende um reforço estrutural da rede em várias zonas.
No que diz respeito à freguesia de Castanheira do Ribatejo, o problema da falta de luz é recorrente e não ocorreu apenas na sequência do mau tempo. A infra-estrutura da E-Redes é antiga e localiza-se numa zona empresarial e, por isso, segundo o autarca, a empresa está a preparar um investimento.
“Estamos a desenvolver contactos para as áreas do Bom Sucesso, em Alverca, e Casal do Freixo, em Vialonga. A zona sul do concelho foi a mais afectada, nomeadamente em Alpriate e Vialonga”, afirmou o edil, acrescentando que parte do problema em Alpriate ficará resolvido com a média tensão que será instalada na sequência das obras na escola básica.