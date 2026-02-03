Trezentos clientes ainda sem luz em Vila Franca de Xira

Trezentos clientes da E-Redes continuavam, no dia 2 de Fevereiro, sem energia eléctrica no concelho de Vila Franca de Xira. A informação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que acrescentou ser necessário um reforço estrutural da rede em muitas zonas.

No que diz respeito à freguesia de Castanheira do Ribatejo, o problema da falta de luz é recorrente e não ocorreu apenas na sequência do mau tempo. A infra-estrutura da E-Redes é antiga e localiza-se numa zona empresarial e, por isso, segundo o autarca, a empresa está a preparar um investimento.

“Estamos a desenvolver contactos para as áreas do Bom Sucesso, em Alverca, e Casal do Freixo, em Vialonga. A zona sul do concelho foi a mais afectada, nomeadamente em Alpriate e Vialonga”, afirmou o edil, acrescentando que parte do problema em Alpriate ficará resolvido com a média tensão que será instalada na sequência das obras na escola básica.