Homenagem a Ribeiro Telles continua pendente onze meses após decisão municipal

A decisão de atribuir o nome do arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles à Avenida do Sorraia, em Coruche, aprovada em reunião de câmara há cerca de onze meses, ainda não teve tradução prática no terreno, mantendo-se por colocar a respectiva placa identificativa da artéria.

A situação foi esclarecida pelo presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, que confirmou a existência de um compromisso no mandato anterior, explicando que o município pretende agora articular a homenagem com a abertura de um novo espaço que está a ser preparado para acolher o espólio de Ribeiro Telles. “Quando fizermos a abertura desse espaço, faremos, em simultâneo, a colocação da placa e a homenagem naquela artéria”, afirmou.

O tema foi retomado em reunião de câmara pelo vereador Francisco Gaspar, que recordou que, aquando da aprovação da nova toponímia, o então presidente da autarquia, Francisco Oliveira, citado numa notícia de O MIRANTE, garantiu que apenas faltava a placa para formalizar a homenagem. “Passaram onze meses e a avenida continua com o mesmo nome”, sublinha, referindo-se ao processo de atribuição de toponímia que a câmara de Coruche aprovou, por unanimidade, em reunião de 26 de Fevereiro de 2025.

Para além do adiamento na concretização da homenagem, o vereador alerta para o estado de degradação e falta de manutenção de vários pontos da avenida, considerando que essa realidade compromete a dignidade da homenagem que se pretende prestar. Entre os problemas apontados estão pilaretes em falta ou danificados, alguns metálicos tortos, deformações na laje, sobretudo na zona pedonal, iluminação embutida nos muros, no chão e nos bancos maioritariamente inoperacional, bem como cortes de árvores que deixaram zonas de terra exposta e calçada levantada.

Nuno Azevedo assegurou que os serviços municipais terão em consideração os danos referidos, garantindo o reforço da intervenção ao nível do mobiliário urbano. Segundo o autarca, está prevista a substituição de equipamentos degradados, a reposição de elementos em falta, a activação de sistemas que não estejam a funcionar e a reparação das zonas que apresentem necessidade de intervenção.

A decisão de atribuir o nome de Gonçalo Ribeiro Telles à Avenida do Sorraia foi aprovada pelo município em Fevereiro de 2025, após consulta à família do arquitecto, que manifestou concordância com a homenagem, sublinhando a forte ligação do paisagista a Coruche, ao território e às questões ambientais que marcaram a sua obra.