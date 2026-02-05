uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 05-02-2026 18:00

Entroncamento prepara videovigilância para responder a insegurança e falta de civismo

Entroncamento prepara videovigilância para responder a insegurança e falta de civismo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município aprovou por unanimidade o protocolo com a Polícia de Segurança Pública, passo decisivo para avançar com um sistema há muito reivindicado por moradores e forças de segurança.

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade, na reunião de 3 de Fevereiro, a minuta do protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública para a utilização e manutenção do futuro sistema municipal de videovigilância. O executivo considera que a medida responde a preocupações crescentes de segurança, falta de civismo e à própria percepção de insegurança em alguns pontos da cidade, sublinhando tratar-se de uma aspiração antiga da população e das forças de segurança locais.
O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o protocolo define as regras de utilização dos equipamentos, que serão propriedade do município, destinados à protecção de pessoas e bens públicos e privados. Ainda sem data fechada para a entrada em funcionamento do sistema, o autarca adiantou que o processo depende de autorizações da Comissão Nacional de Protecção de Dados e da Direcção Nacional da PSP, o que tem implicado ajustamentos sucessivos ao documento. “Obviamente que o objectivo é avançar o mais rapidamente possível para dar resposta à insegurança, ou até à perceção de insegurança, e à falta de civismo que tem sido registada em alguns pontos do Entroncamento”, afirmou.
Do lado da oposição, Rui Madeira (PSD) saudou a proposta, lembrando que a videovigilância é uma reivindicação antiga de moradores, forças de segurança e responsáveis políticos. Reconhecendo reservas pessoais quanto ao impacto destes sistemas na privacidade e na “liberdade de movimentação e de comportamentos”, o vereador defendeu, ainda assim, que a escassez de meios humanos nas forças policiais e a necessidade de responder a situações de incivilidade tornam esta solução “prática e necessária”. Também Ricardo Antunes (PS) considerou a medida positiva, enquadrando-a na dificuldade em reforçar o efectivo policial no concelho e sublinhando que a videovigilância pode funcionar como instrumento de apoio à PSP. O autarca questionou ainda o ponto de situação da criação de uma Polícia Municipal, defendendo que seria complementar no combate à falta de civismo, sobretudo ao nível da fiscalização.
Em resposta, Nelson Cunha confirmou que o município está a desenvolver estudos com empresas especializadas para avançar com esse processo. “Estamos a falar com duas empresas que já têm experiência na criação de polícias municipais noutros concelhos e às quais pedimos estudos como a Carta de Habitação e a Carta Municipal, procurando soluções ajustadas à realidade local e que permitam acelerar o processo”, concluiu.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar