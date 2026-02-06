Entroncamento admite dificuldades com participação remota nas reuniões de câmara

A possibilidade dos munícipes poderem intervir remotamente nas reuniões da Câmara Municipal do Entroncamento voltou a ser debatida, depois de o vereador Rui Madeira (PSD) questionar o executivo sobre o ponto de situação da proposta apresentada no início do mandato. Segundo Rui Madeira, a iniciativa recolheu consenso entre os vereadores, mas, passados vários meses, ainda não são conhecidos avanços. O vereador sublinhou que a medida poderia contribuir para reforçar a transparência da gestão autárquica e promover uma maior participação cívica.

O presidente da câmara, Nelson Cunha (Chega), explicou que a proposta foi analisada internamente, mas que o município enfrenta vários constrangimentos para a sua implementação. Entre os principais obstáculos apontados estão a falta de meios técnicos e tecnológicos, a inexistência de enquadramento financeiro para o investimento necessário em equipamentos e questões jurídicas relacionadas com a protecção de dados pessoais, que obrigam a um estudo mais aprofundado. Nelson Cunha referiu ainda que se trata de um projecto que poderá ser considerado pioneiro na região, não existindo referências noutras autarquias que sirvam de modelo, o que aumenta a complexidade do processo. Ainda assim, garantiu que o tema “não caiu no esquecimento” e continuará a ser analisado pelo executivo.

Rui Madeira insistiu na necessidade de serem definidos prazos concretos e de existir maior clareza sobre os passos já dados, tendo o presidente da câmara reiterado que o executivo está a trabalhar em várias frentes em simultâneo e que os serviços municipais se encontram com elevada carga de trabalho. Para já, sublinhou, mantêm-se obstáculos que impedem a concretização da medida a curto prazo.