Votação adiada na freguesia de Salvaterra de Magos devido ao isolamento do Escaroupim

A votação para a segunda volta das eleições Presidenciais, prevista para domingo, 8 de Fevereiro, foi adiada na assembleia de voto da freguesia de Salvaterra de Magos, devido ao isolamento da povoação do Escaroupim, provocado pelas inundações registadas nos últimos dias.

Segundo informação divulgada pelo município, a decisão resulta da impossibilidade de garantir condições de segurança e de acesso adequadas para a deslocação dos eleitores à respectiva assembleia de voto, numa altura em que o Escaroupim permanece isolado em consequência da subida das águas e das más condições meteorológicas.

De acordo com a lei eleitoral, a votação na freguesia de Salvaterra de Magos será realizada no próximo dia 15 de Fevereiro, mantendo-se inalterado o calendário nas restantes freguesias do concelho.

Assim, o acto eleitoral decorrerá normalmente nos seguintes locais de voto: Foros de Salvaterra, no Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea Fresca; Glória do Ribatejo, no Pavilhão Desportivo Municipal; Granho, na Escola Primária; Marinhais, no Centro Escolar de Marinhais; e Muge, na Escola Primária, situada na Rua João de Deus.