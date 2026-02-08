Portugal elege Presidente com país inundado e a sarar as feridas da tempestade

Portugal vai hoje, 8 de Fevereiro, a votos na segunda volta da eleição presidencial, com parte do país devastado pela tempestade Kristin e cheias em muitos pontos do território, entre os quais o Ribatejo, onde continuam diversas povoações isoladas.

Por esse motivo a votação foi adiada em diversas zonas, nomeadamente no concelho da Golegã, na freguesia de Salvaterra de Magos e nalgumas localidades dos concelhos de Cartaxo e de Santarém.

António José Seguro e André Ventura são os candidatos que disputam a segunda volta, depois de terem sido os mais votados no primeiro sufrágio.