Política | 08-02-2026 11:04
Portugal elege Presidente com país inundado e a sarar as feridas da tempestade
Portugal vai hoje, 8 de Fevereiro, a votos na segunda volta da eleição presidencial, com parte do país devastado pela tempestade Kristin e cheias em muitos pontos do território, entre os quais o Ribatejo, onde continuam diversas povoações isoladas.
Por esse motivo a votação foi adiada em diversas zonas, nomeadamente no concelho da Golegã, na freguesia de Salvaterra de Magos e nalgumas localidades dos concelhos de Cartaxo e de Santarém.
António José Seguro e André Ventura são os candidatos que disputam a segunda volta, depois de terem sido os mais votados no primeiro sufrágio.
