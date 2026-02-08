uma parceria com o Jornal Expresso
08/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 08-02-2026 11:04

Portugal elege Presidente com país inundado e a sarar as feridas da tempestade

Portugal elege Presidente com país inundado e a sarar as feridas da tempestade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Portugal vai hoje, 8 de Fevereiro, a votos na segunda volta da eleição presidencial, com parte do país devastado pela tempestade Kristin e cheias em muitos pontos do território, entre os quais o Ribatejo, onde continuam diversas povoações isoladas.

Portugal vai hoje, 8 de Fevereiro, a votos na segunda volta da eleição presidencial, com parte do país devastado pela tempestade Kristin e cheias em muitos pontos do território, entre os quais o Ribatejo, onde continuam diversas povoações isoladas.
Por esse motivo a votação foi adiada em diversas zonas, nomeadamente no concelho da Golegã, na freguesia de Salvaterra de Magos e nalgumas localidades dos concelhos de Cartaxo e de Santarém.
António José Seguro e André Ventura são os candidatos que disputam a segunda volta, depois de terem sido os mais votados no primeiro sufrágio.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar