A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 16h00 de hoje, nos 45,50%, em linha com o que se registou na primeira volta.

Presidenciais: Afluência em linha com 1.ª volta com 45,5% dos eleitores até às 16h00

A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 16h00 de hoje, nos 45,50%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em linha com o que se registou na primeira volta.

Na primeira volta, em 18 de Janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 45,51%, o que representa uma descida de 0,01 pontos percentuais. A taxa de abstenção atingiu os 47,6%.

Nas eleições presidenciais de 2021, em ano de pandemia, a afluência às urnas às 16h00 situou-se nos 35,4% e em 2016 era de 37,69%.