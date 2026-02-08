Seguro domina distrito de Santarém

O segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 confirmou uma vantagem expressiva de António José Seguro no distrito de Santarém, onde o candidato socialista obteve uma das suas margens mais confortáveis a nível nacional

O segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 confirmou uma vantagem expressiva de António José Seguro no distrito de Santarém, onde o candidato socialista obteve uma das suas margens mais confortáveis a nível nacional. André Ventura, apesar de derrotado no distrito, registou desempenhos relevantes em alguns municípios, incluindo o Entroncamento — concelho onde o Chega venceu as últimas autárquicas.

No total do distrito de Santarém, com 94% das freguesias apuradas, António José Seguro alcançou 60,42%, correspondentes a 111.596 votos. André Ventura somou 39,58%, com 73.100 votos.

A participação situou‑se nos 59,08%, com 194.586 votantes num universo de 329.347 inscritos.

O resultado confirma Santarém como um dos distritos onde Seguro consolidou uma vantagem robusta, mantendo a tendência observada no primeiro sufrágio.

No concelho de Santarém, com 89,47% das freguesias apuradas, António José Seguro registou 62,79% (8.783 votos), enquanto André Ventura obteve 37,21% (5.205 votos).

A diferença expressiva reforça o peso eleitoral do PS no concelho, onde Seguro conseguiu ampliar a margem face ao primeiro sufrágio.

No Entroncamento, município onde o Chega venceu as últimas eleições autárquicas, a segunda volta presidencial trouxe um resultado distinto da dinâmica local: António José Seguro venceu com 57,77% (5.414 votos), contra 42,23% (3.957 votos) para André Ventura.

Apesar da derrota, Ventura conseguiu aqui uma das suas melhores percentagens no distrito, refletindo a força eleitoral do partido no concelho. Ainda assim, o eleitorado distinguiu o voto autárquico do voto presidencial, garantindo a Seguro uma vitória clara.

No concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, António José Seguro obteve 68,50% (4.536 votos), enquanto André Ventura somou 31,50% (2.086 votos).

Este resultado coloca Vila Franca de Xira entre os concelhos onde Seguro alcançou uma das suas margens mais amplas na Área Metropolitana de Lisboa.

Os resultados mostram um padrão consistente: Seguro domina amplamente no distrito de Santarém, incluindo no concelho da capital de distrito e Ventura mantém força relevante no Entroncamento, mas insuficiente para vencer. Vila Franca de Xira reforça a tendência metropolitana de apoio maioritário a Seguro.