Abrantes com prioridade no Fundo de Transição Justa para apoiar empresas locais

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), destacou, na mais recente sessão camarária, a oportunidade que o Fundo de Transição Justa representa para as empresas de Abrantes, explicando que o concelho beneficia de discriminação positiva nas candidaturas. “Embora o Fundo de Transição Justa esteja disponível para todo o Médio Tejo, aqui em Abrantes há uma discriminação positiva sobre as candidaturas das nossas empresas”, afirmou o presidente.

Manuel Valamatos recordou que estes apoios se inserem no Plano Territorial para a Transição Justa da região e têm como objectivo contribuir para reduzir os impactos negativos do encerramento da Central Termoeléctrica do Pego. O presidente referiu ainda que os apoios se destinam a micro e pequenas empresas, contribuindo para a criação ou manutenção de emprego.