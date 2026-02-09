uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 09-02-2026 10:00

Abrantes com prioridade no Fundo de Transição Justa para apoiar empresas locais

Presidente da Câmara de Abrantes reforçou que o Fundo de Transição Justa tem como objectivo reduzir os impactos negativos do encerramento da Central Termoeléctrica do Pego.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), destacou, na mais recente sessão camarária, a oportunidade que o Fundo de Transição Justa representa para as empresas de Abrantes, explicando que o concelho beneficia de discriminação positiva nas candidaturas. “Embora o Fundo de Transição Justa esteja disponível para todo o Médio Tejo, aqui em Abrantes há uma discriminação positiva sobre as candidaturas das nossas empresas”, afirmou o presidente.
Manuel Valamatos recordou que estes apoios se inserem no Plano Territorial para a Transição Justa da região e têm como objectivo contribuir para reduzir os impactos negativos do encerramento da Central Termoeléctrica do Pego. O presidente referiu ainda que os apoios se destinam a micro e pequenas empresas, contribuindo para a criação ou manutenção de emprego.

