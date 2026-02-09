Alenquer contabiliza prejuízos após mau tempo

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, disse na reunião do executivo desta segunda-feira que enviou um relatório dos danos provocados pelo mau tempo ao Governo. Recorde-se que o município activou, nas últimas duas semanas, o Plano Municipal de Emergência e solicitou ao Governo a declaração de situação de calamidade.

Sobre esta matéria, o eleito independente Tiago Pedro sublinhou o bom trabalho da Protecção Civil Municipal na gestão das ocorrências, mas afirmou que os prejuízos no concelho são muito superiores aos contabilizados até à data pela Câmara de Alenquer e que foram divulgados por João Nicolau aos órgãos de comunicação social.

Tiago Pedro solicitou uma reunião privada com todo o executivo para “repensar o orçamento municipal”, proposta que foi bem acolhida pelo edil.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, agradeceu o trabalho das autoridades no decorrer do mau tempo, mas defendeu que a câmara deve elaborar um relatório preliminar de todas as ocorrências, o mais pormenorizado possível, para que o município possa ser contemplado com os apoios devidos. Francisco Guerra considerou ainda que, no relatório, devem constar os prejuízos no património cultural e no sector vinícola, tão importante no concelho de Alenquer.

João Nicolau disse que o relatório enviado ao Governo “foi feito a quente”, dado o contexto e a necessidade de socorrer a população, mas acrescentou que o relatório detalhado será elaborado. Quanto aos prejuízos agrícolas, já foram contactadas as associações vinícolas do concelho e o levantamento está a ser feito, reiterou o edil.

Na reunião camarária desta segunda-feira foi ainda aprovado, por unanimidade, um ponto na ordem de trabalhos, inserido com carácter de urgência, para declarar como inabitável uma moradia em Aldeia Gavinha, que, devido ao mau tempo, sofreu danos muito graves. Por motivos de segurança, a casa não pode ser habitada, uma vez que corre o risco de derrocada total.