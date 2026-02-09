Micael Correia aponta desarticulação de meios nas ocorrências do mau tempo

A crítica à falta de coordenação de meios no terreno, durante as recentes ocorrências devido ao mau tempo, foi deixada esta segunda-feira de manhã, em reunião de Câmara de Alenquer, pelo presidente da União de Freguesias de Alenquer, Micael Correia. O autarca afirmou que, apesar de não ter formação em Protecção Civil nem ser técnico da área, se colocou sempre ao dispor e marcou presença no terreno, mas sentiu dificuldades em contactar as entidades responsáveis, quer presencialmente quer por telefone, em situações que não eram da sua competência técnica. “O sistema devia funcionar melhor e fica a lição para o futuro”, afirmou.

Na mesma intervenção, no período destinado ao público, voltou a falar da ausência de controlo dos camiões que saem das pedreiras, os quais deixam as estradas entre Albarróis, Carapinha e Cheganças, até à entrada de Alenquer, em condições que considera inaceitáveis. Defende, por isso, a fiscalização das viaturas à saída das pedreiras.

O autarca referiu ainda a situação no IC2, em Cheganças, lembrando que não é um assunto novo e que a Infraestruturas de Portugal deve intervir na limpeza e manutenção dos sumidouros, intervenção que, segundo disse, não ocorreu. Acrescentou que duas empresas no Camarnal estarão a entupir aquedutos, questionando se existe participação formal da situação e alertando que, sempre que chove, é necessário proceder à limpeza, havendo já prejuízos numa habitação.

No que respeita a equipamentos escolares, Micael Correia informou que já existe verba para a instalação de ar condicionado na escola da Vila. Já os problemas nos esgotos da escola de Cheganças mantêm-se por resolver.

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, reconheceu que há “lições a aprender” com estes eventos extremos, referindo-se às tempestades, e agradeceu à Junta de Alenquer a colaboração prestada sempre que foi solicitada, nomeadamente através de maquinaria. Sobre o ar condicionado na escola, afirmou que o município dará resposta “assim que possível”.