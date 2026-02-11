uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 11-02-2026 15:00

Nova equipa para tornar Urbanismo mais célere em Torres Novas

Nova equipa para tornar Urbanismo mais célere em Torres Novas
Município passa a ter ao serviço uma nova directora e equipa de técnicos que têm como meta tornar o Urbanismo mais célere e dinâmico.

O presidente da Câmara de Torres Novas revelou na última reunião pública que nomeou uma nova directora de departamento e um conjunto de técnicos para tornarem os serviços de Urbanismo mais céleres e dinâmicos. “Queremos intervir de forma séria e profunda no departamento de Urbanismo”, vincou José Trincão Marques.
A nova directora, que assume funções na quarta-feira, 11 de Fevereiro, é Ana Sofia Ligeiro, que vai contar com o apoio de uma equipa de técnicos destacada com o propósito de melhorar aqueles serviços, num “trabalho sério e aprofundado para bem do município e dos munícipes”. No actual mandato, a vice-presidente do município, Elvira Sequeira, é a responsável pelo pelouro do Urbanismo.
“Vamos dar uma nova dinâmica ao Urbanismo com o empenho de todos”, vincou o autarca socialista, lembrando que o município tem ainda em mãos a revisão do Plano Director Municipal (PDM), cujo trabalho está ligado ao mesmo departamento. É intenção, sublinhou, que este documento estratégico fique concluído “o mais rapidamente possível”.
Os serviços de Urbanismo na Câmara de Torres Novas tem sido, ao longo dos anos, motivo de queixas por parte de munícipes, nomeadamente devido aos atrasos no despacho de pedidos de aprovação de projectos. No ano passado, através da contratação de uma empresa externa o município referiu que conseguiu diminuir em 60% o tempo médio de resposta a pedidos de aprovação de projectos de arquitectura.


