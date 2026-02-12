uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

Política | 12-02-2026 19:26

Vila Franca de Xira já tem executivo formado e afasta fantasma de eleições intercalares

Impasse que durava desde as eleições ficou resolvido na assembleia de freguesia realizada na noite de quarta-feira, 11 de Fevereiro.

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, depois de um longo impasse negocial, já conseguiu eleger os cinco elementos do executivo necessários para que a edilidade possa funcionar. Pedro Santos, da CDU, acabou por aceitar integrar o executivo, a tempo inteiro, juntamente com o presidente eleito, Ricardo Carvalho (PS). A nova composição do executivo integra também Fátima Nalha, Márcio Farinha e Mónica Ramos. O próximo passo será a apresentação do orçamento da junta, que deverá ir a discussão da assembleia de freguesia em Março.

