14/02/2026

Política | 14-02-2026 18:00

Câmara e Junta da Chamusca retomam diálogo após anos de conflito e tensão institucional

Nuno Mira e Jorge Santos
Depois de anos de tensão institucional entre os anteriores executivos e de um conflito judicial em torno do financiamento, a Câmara da Chamusca e a Junta da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande voltaram a sentar-se à mesma mesa para discutir o futuro da Universidade Sénior, com a possível integração da instituição na rede concelhia.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, reuniu com o presidente da Junta da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, Jorge Santos, para discutir a adesão da Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande à Rede de Universidades Séniores do Concelho da Chamusca (RUCH), num encontro que assinalou uma reaproximação institucional depois do diferendo que levou a junta a recorrer aos tribunais por causa do financiamento daquela valência.
A reunião surge na sequência do conflito tornado público no início do ano, quando a junta ainda era presidida por Rui Martinho, actual vereador, e a câmara por Paulo Queimado. A junta avançou com um processo judicial contra o município, alegando incumprimento do apoio financeiro acordado para o funcionamento da Universidade Sénior. Um litígio que expôs divergências políticas e administrativas, mas que não travou o funcionamento da instituição. Mais tarde soube-se que a união das freguesias decidiu suspender essa acção, tema que gerou muita controvérsia numa sessão de assembleia municipal.
Segundo foi possível apurar, o encontro recente teve como objectivo recentrar o debate no papel da Universidade Sénior enquanto resposta social e educativa para a população sénior, avaliando agora a possibilidade da sua integração na rede concelhia, que conta com todas as universidades séniores do concelho excepto esta. A adesão poderá permitir maior estabilidade, articulação com outras universidades séniores e acesso a uma dinâmica mais estruturada de actividades, recursos e apoios.
A Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande continua a envolver dezenas de alunos em áreas como formação cultural, actividades físicas e convívio social, sendo considerada uma resposta relevante no combate ao isolamento e na promoção do envelhecimento activo. A integração na rede concelhia é vista como um passo que pode contribuir para ultrapassar tensões do passado e reforçar a cooperação entre autarquia e freguesia em torno de um projecto de interesse público.

