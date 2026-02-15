Seguro reforça domínio no Ribatejo e Oeste, superando resultados de presidenciais anteriores

O distrito de Santarém e os concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer e Arruda dos Vinhos, que integram a zona de abrangência de O MIRANTE, deram uma vitória expressiva a António José Seguro na segunda volta das Presidenciais 2026. Os resultados demonstram uma tendência de reforço da votação socialista na região quando comparada com eleições anteriores. A conjugação entre elevada participação, com uma abstenção de 40,92% no distrito de Santarém e 49,89% no país, o impacto social das tempestades e a percepção de estabilidade associada ao candidato vencedor, contribuiu para um resultado que, em vários concelhos, supera largamente o que se verificou em eleições anteriores.

O distrito de Santarém não escapou à regra e António José Seguro obteve uma vantagem sobre André Ventura de quase 21%. No global dos 21 concelhos do distrito de Santarém, o candidato apoiado pelo PS alcançou 60,42% dos votos, enquanto André Ventura obteve 39,58%. A percentagem conseguida por Seguro é superior à registada por Marcelo Rebelo de Sousa em 2021, quando venceu o distrito com cerca de 55% dos votos. A participação, acima dos 59%, manteve-se em linha com o histórico da região, apesar dos adiamentos em várias freguesias provocados pelas tempestades Kristin e Leonardo. Na região abrangida por O MIRANTE, Vila Franca de Xira bateu o recorde de participação, com 67,87% dos eleitores a votarem, seguindo-se Alpiarça (65,70%) e Torres Novas (65,32%).

Em Vila Franca de Xira, a vitória de Seguro foi ainda mais expressiva, com 67,87%, uma das margens mais largas da Área Metropolitana de Lisboa. O concelho, tradicionalmente favorável ao PS em eleições legislativas e presidenciais, reforçou a tendência que já se verificara em 2021, quando Marcelo também registou uma vantagem confortável, embora inferior à agora alcançada esquerda.

Na zona do Oeste, no concelho de Alenquer, Seguro obteve 63,53%, mantendo a predominância observada em actos eleitorais anteriores. Ventura venceu apenas em duas freguesias, repetindo um padrão semelhante ao de 2021, quando a direita também registou resultados mais fortes em zonas específicas, mas sem capacidade para disputar o concelho no seu conjunto. Em Arruda dos Vinhos ainda não há resultados devido às tempestades, mas historicamente o concelho tem oscilado entre votações equilibradas e vitórias claras do centro-esquerda.

Em Azambuja, o candidato socialista obteve uma vitória confortável de 61,63 %. O concelho tem historicamente acompanhado o comportamento da zona norte da Área Metropolitana de Lisboa. Esta votação de 2026 revela um reforço significativo do campo moderado e socialista, contrastando com eleições anteriores em que a direita obteve desempenhos mais competitivos, sobretudo em zonas rurais do Ribatejo.

Santarém ficou no grupo dos distritos onde a vantagem de Seguro foi mais sólida, embora sem atingir os níveis muito elevados registados no sul do país, como Beja (62,45%), Setúbal (66,20%) ou Évora (65,80%). Cidades como Santarém, Tomar e Torres Novas contribuíram para ampliar a margem do candidato vencedor, com mais de 62% dos votos, sendo que em Torres Novas o candidato socialista António José Seguro obteve 65,32%, uma percentagem só suplantada pelos, 65,64% de Sardoal e 65,70% de Alpiarça. Os resultados das presidenciais de 2026 no distrito de Santarém, comparados com 2021 e com o padrão histórico das presidenciais, vêm confirmar que esta região é um dos principais barómetros da competição entre centro‑esquerda e direita radical em Portugal.