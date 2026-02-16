Autarcas das freguesias de Alenquer participaram no congresso da ANAFRE 

Autarcas das juntas de freguesia de Carnota, Ota, Meca, Vila Verde dos Francos e da União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, no concelho de Alenquer, participaram no XX Congresso Nacional da ANAFRE, que decorreu nos dias 30 e 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, em Portimão.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Carnota, Luís Fernandes (PS), defendeu a importância de as freguesias participarem e defenderem os seus interesses, considerando tratar-se de um sinal que o poder local dá ao Estado central. O autarca apontou como prioridades para as juntas o aumento das verbas transferidas pelos municípios e a isenção de IVA para as freguesias, uma vez que suportam várias despesas que depois não podem deduzir.

No congresso foi eleito, por quatro anos, o novo presidente da ANAFRE, Francisco Brito (PSD), que definiu como prioridades o financiamento das freguesias, o acesso a fundos comunitários, a dignificação dos eleitos locais e a aposta na formação dos autarcas. A nova direcção da ANAFRE, na sequência das eleições autárquicas, foi eleita no final do XX Congresso da associação, sob o lema “+Freguesias – Agir e Pensar Portugal”, que reuniu em Portimão centenas de autarcas.