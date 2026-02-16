Obras morosas no Museu Municipal de Benavente com fim à vista

As obras de requalificação do Museu Municipal de Benavente devem estar concluídas no final de Fevereiro, embora a reabertura ao público ainda dependa do processo de mudança e instalação do espólio, revelou a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, a O MIRANTE, à margem da reunião do executivo realizada a 2 de Fevereiro. “Estimamos que a obra esteja concluída no final de Fevereiro, mas depois ainda há todo o processo de mudança que terá de ocorrer. Esperemos que não haja mais incidentes com a obra”, afirmou a autarca, sublinhando a expectativa de que esta seja a última fase de um projecto que se arrasta há vários anos.

A empreitada, iniciada em 2021, tinha como objectivo transformar o edifício num espaço museológico moderno e funcional, preservando o alçado principal e a volumetria original. O projecto contempla áreas de exposição permanente e temporária, reservas museológicas, laboratório de restauro, pinacoteca, sala multiusos, gabinetes de trabalho e cafetaria.

O calendário inicial, porém, ficou longe de ser cumprido. Em Agosto de 2025, o então presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), previa a conclusão das obras em Outubro desse ano, reconhecendo já na altura tratar-se de um “processo difícil”, marcado por concursos desertos e pela insolvência da primeira empresa adjudicatária. Essa situação obrigou o município a lançar um novo concurso público em Julho de 2023, no valor de 1,4 milhões de euros e com um prazo de execução de nove meses.

Ao longo da obra, somaram-se ainda constrangimentos técnicos. Em Setembro de 2025, a câmara aprovou trabalhos complementares no valor de 2.199 euros, na sequência de um erro detectado nas cotas de muretes em betão armado, que obrigou à realização de cortes especializados e uma nova prorrogação do prazo. Apesar de representar apenas 0,16% do valor da adjudicação, a intervenção implicou a suspensão parcial de vários trabalhos dependentes dessa fase, contribuindo para novo atraso na conclusão da empreitada.

Mais recentemente, em Dezembro de 2025, foram divulgados os contornos da contratação de conteúdos multimédia para o novo museu, incluindo um filme com tecnologia interactiva e realidade aumentada. A autarquia investiu cerca de 20 mil euros, um valor que engloba não apenas o filme, mas também software, interface ‘touchscreen’, conteúdos digitais, formação e relatório de execução.