17/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 17-02-2026 21:00

Vale das Mós volta a exigir criação de freguesia própria

Grupo de Apoio à Criação da Freguesia de Vale das Mós anuncia concentração pública a 20 de Fevereiro

O Grupo de Apoio à Criação da Freguesia de Vale das Mós reafirmou a sua determinação em avançar com o processo de autonomização administrativa. Num comunicado divulgado após reunião realizada a 14 de Fevereiro, o grupo considera que a criação da freguesia representa “um passo decisivo” para reforçar a proximidade entre eleitos e cidadãos, melhorar a resposta aos problemas concretos da comunidade e aprofundar a participação democrática local.
Como forma de demonstrar a determinação da população, o Grupo de Apoio anunciou a realização de uma concentração pública no dia 20 de Fevereiro, às 18h00, em frente às actuais instalações da junta em Vale das Mós. A iniciativa pretende afirmar que a aldeia não abdica do direito a uma freguesia própria, defendendo maior atenção, investimento e respeito pela sua identidade.
No mesmo comunicado, é ainda referido que foi remetida uma carta à comissão competente da Assembleia da República, actualmente responsável pela avaliação dos processos de criação e reposição de freguesias. No documento, o grupo expõe os fundamentos que considera justificarem a criação da nova freguesia. Desde 2013 que Vale das Mós passou a estar agregada à freguesia vizinha de São Facundo.
