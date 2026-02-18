Assembleia Municipal de VFX viabilizou orçamento de 150 milhões para 2026

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou por maioria, com abstenções da bancada do Livre, CDU e Chega, o orçamento municipal para 2026, fixado em 150 milhões de euros. No mesmo sentido de voto foi aprovado o plano plurianual de investimentos e as Grandes Opções do Plano para este ano.

Na reunião que está a decorrer no multiusos de VFX, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), alertou que este ano e os seguintes serão desafiantes, tendo em conta os prejuízos que resultam das intempéries. “Estamos a perceber até onde vão os auxílios do Governo em relação à reposição da normalidade infraestrutural do concelho”, disse o autarca.

Na apresentação do documento, o edil explicou que estão assegurados um conjunto de investimentos com execução no ano de 2026 e exemplificou as piscinas de Vialonga, o laboratório de restauro e acervo dos museus, que já tem visto do Tribunal de Contas, a reabilitação de escolas, com a conclusão da reabilitação da Escola Básica de Vialonga, Alpriate e Romeu Gil, no Forte da Casa, que vai ter pré-escolar.

Na discussão do orçamento, o eleito do Livre, Daniel Ferreira, lamentou que a câmara tenha optado por manter apoios à tauromaquia, ao invés, por exemplo, de reforçar rubricas ligadas à habitação ou cultura e acolher algumas das propostas do partido. Ainda assim, assumindo “uma postura de responsabilidade”, o Livre absteve-se na votação.

O mesmo sentido de voto partiu da CDU, mas com André Nunes a sublinhar que o documento não responde a problemas estruturais e segue o mesmo modelo desde há décadas.

Do Chega, Diogo Monteiro defendeu que as medidas de alívio fiscal, através da redução de IMI e IRC, podiam ter ido mais longe e lamentou a “elevada dependência” de fundos externos para concretizar projectos. Classificou ainda os valores transferidos para as juntas como “desajustados da realidade”, com um aumento apenas à taxa da inflação. O Chega queria que as juntas recebessem mais 10 mil euros cada uma.

A Coligação Nova Geração (PSD/IL) votou a favor, não querendo ser “uma força de bloqueio”, ainda que o eleito Nuno Almeida tenha referido o “desaparecimento” da verba para construção do novo Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria.

Na Assembleia Municipal foi ainda aprovado por maioria, com abstenções do Livre, CDU e Chega, o Mapa de Pessoal da Câmara e dos SMAS para 2026 e a actualização da tabela de taxas e preços para 2026 ao valor da inflação.