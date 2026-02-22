uma parceria com o Jornal Expresso
22/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 22-02-2026 18:00

Não há oposição para liderar novo mandato no PSD distrital de Santarém

O deputado Ricardo Oliveira é candidato único à presidência da Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata de Santarém e apresenta uma lista que reúne dirigentes de vários concelhos do distrito.

O deputado Ricardo Oliveira avança como candidato único a um segundo mandato na Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata de Santarém e apresenta uma lista alargada, que reúne autarcas, deputados e dirigentes de vários concelhos do distrito. A seu lado surgem como vice-presidentes a deputada Inês Barroso e o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque. Rui Rufino, da Chamusca, é candidato a secretário e João Lopes Candoso, de Rio Maior, assume o cargo de tesoureiro.
A lista de vogais integra Lurdes Ferromau (Tomar), Tiago Ferreira (Torres Novas), João Morgado (Abrantes), Teresa Nogueira (Cartaxo), Joana Ramos (Sardoal), Hugo Azevedo (Ferreira do Zêzere), Vasco Marques (Mação) e Isabel Carloto (Entroncamento), num elenco que procura reflectir a diversidade territorial do distrito. Para a Mesa da Assembleia Distrital, o candidato à presidência é o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, acompanhado pela vice-presidente Isaura Morais e pelos secretários Diogo Gomes (Santarém) e Ana Vieira (Ourém). A Comissão Distrital de Auditoria Financeira volta a ser presidida por João Lopes, de Almeirim, tendo como vogais Francisco Mineiro (Torres Novas) e Carla Neto (Santarém). Francisco Gaspar, de Coruche, é reconduzido como coordenador autárquico distrital e Vânia Neto, militante de Santarém, mantém-se como mandatária da candidatura.
Sob o lema “Distrito de Santarém. No Bom Caminho”, Ricardo Oliveira aponta como prioridades a preparação das autárquicas de 2029, o reforço da coesão interna, o acompanhamento de projectos estruturantes como a A13 e o futuro Aeroporto Luís de Camões, além da defesa das acessibilidades, do SNS, do mundo rural e dos serviços públicos. As eleições internas realizam-se a 28 de Fevereiro, envolvendo todas as estruturas concelhias e distritais do PSD.
