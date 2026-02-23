uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 23-02-2026 19:16

Minuto de silêncio em Santarém por António ‘Colorau’ e Grimoaldo Duarte

Minuto de silêncio em Santarém por António ‘Colorau’ e Grimoaldo Duarte
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Duas figuras emblemáticas do concelho de Santarém faleceram recentemente e o executivo municipal honrou as suas memórias.

O executivo da Câmara Municipal de Santarém prestou homenagem ao antigo dirigente associativo Grimoaldo Duarte e ao campino António ‘Colorau’, figuras emblemáticas do concelho que faleceram neste mês de Fevereiro.
António Maria Abreu, conhecido em todo o Ribatejo como António “Colorau”, morreu aos 86 anos, deixando um vazio no universo tauromáquico e na cultura da campinagem. Homem de palavra firme, carismático e contador de histórias da lezíria, orgulhava-se de dizer que “falava sempre verdade, mas nunca contava tudo”. Campino de corpo inteiro, nasceu na Casa Emílio Infante da Câmara, em Vale Figueira, concelho de Santarém, onde trabalhou grande parte da vida.
Grimoaldo Alhandra Duarte era sócio nº 1 da Associação Académica de Santarém, clube onde se destacou também como atleta e presidente. Personalidade muito querida e conhecida na cidade, viveu durante mais de um século com uma jovialidade, lucidez, espírito crítico e mobilidade assinaláveis.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar