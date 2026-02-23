uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 23-02-2026 12:32

Tarifas de água voltam a aumentar em Alenquer

Câmara de Alenquer aprovou um aumento de 5,43% nas tarifas de água e saneamento para 2026, num cumprimento do contrato com a ADA.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou, na reunião desta segunda-feira, que está a decorrer, um aumento de 5,43% nas tarifas de abastecimento de água e saneamento para 2026, valores cobrados pela empresa Águas de Alenquer, S.A. (ADA).
Dependente de um contrato de concessão com a empresa, a câmara pouco pode fazer relativamente aos aumentos, uma vez que estão previstos no documento. Esse foi um dos motivos que levou os dois vereadores do PSD a optarem pela abstenção na votação do ponto. “O que está para trás foi mal feito e a forma de cálculo de actualização das tarifas são as que constam no contrato. Estamos de mãos atadas com o contrato e, por isso, vamos-nos abster”, disse Francisco Guerra.
O presidente do Município, João Nicolau (PS), agradeceu a “postura de responsabilidade” do PSD, uma vez que, sendo um cumprimento contratual com a ADA, “não há grande coisa a fazer”.
O aumento foi aprovado com os votos favoráveis dos três autarcas do executivo socialista e abstenções do vereador do Chega, Carlos Sequeira, do vereador independente Tiago Pedro e dos vereadores do PSD, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro.

