Executivo de Alenquer aprova estudo para nova empresa de gestão da água

A Câmara Municipal de Alenquer está a dar os primeiros passos para criar uma empresa de exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais de Alenquer, bem como da recolha de resíduos. Em reunião de câmara, o executivo socialista aprovou a proposta para avançar com um estudo com vista à criação da empresa, com as abstenções dos vereadores da oposição do PSD, de um independente e do Chega.

O professor e engenheiro Poças Martins, especialista na área da gestão da água, que já tinha realizado um estudo ao contrato de concessão entre a câmara e a Águas de Alenquer, entregou ao município um relatório preliminar sobre os caminhos a seguir para tornar Alenquer mais equilibrado no que diz respeito aos preços da água.

“O custo inicial apresentado pelo professor será suportado pela empresa, através do aluguer ou da aquisição de equipamentos. Trata-se de um estudo preliminar. Se a empresa avançar, será depois apresentada a viabilidade económica, os estatutos, entre outros documentos, para avançar junto da ERSAR e demais entidades”, explicou o presidente do município, João Nicolau.

O vereador independente Tiago Pedro deu um voto de confiança ao professor Poças Martins, mas classificou o relatório como “muito informal”.

Já o vereador do PSD, Francisco Guerra, defendeu que o relatório deveria já estar elaborado antes de o PS ter incluído no seu programa eleitoral a criação da empresa.

