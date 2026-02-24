uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 24-02-2026 13:17

João Leite recandidato à liderança do PSD em Santarém

João Leite é presidente da concelhia de Santarém do PSD desde Novembro de 2022
Actual líder concelhio do PSD e presidente da Câmara de Santarém concorre a um terceiro mandato como líder da estrutura partidária social-democrata.

João Leite anunciou a recandidatura à presidência da Comissão Política Concelhia do PSD Santarém, estrutura a que preside há dois mandatos, desde Novembro de 2022. O também presidente da Câmara de Santarém apresenta a sua candidatura “com sentido de responsabilidade, determinação e profundo compromisso com Santarém”.

O candidato, que até à data não tem concorrentes conhecidos, fez questão de sublinhar as quatro vitórias eleitorais consecutivas conseguidas pelo PSD no concelho, em coligação com o CDS - as duas eleições legislativas, as europeias e as autárquicas – considerando que são resultados “fruto de uma equipa coesa, resiliente e dedicada ao concelho”.

João Leite diz que quer “continuar a lutar por Santarém”, defendendo projectos estruturantes que tem vindo a anunciar enquanto autarca, como a construção de um intermodal, a conclusão do IC10, a criação de um Centro Tecnológico e de Inovação, a construção de um novo centro de saúde no planalto citadino e passagens superiores sobre a Linha do Norte que levem à supressão das actuais passagens de nível. “Vamos reforçar a proximidade aos militantes e à população, liderar o debate sobre os grandes temas do concelho e preparar o futuro com ambição, visão estratégica e sentido institucional”, afirma o político social-democrata.

