Entroncamento distinguido como Destino Desportivo de Boa Prática

O município do Entroncamento foi distinguido no dia 20 de fevereiro como "Destino Desportivo, Boa Prática", na categoria de municípios com população entre 10.001 e 25.000 habitantes, no âmbito do reconhecimento nacional Destino Desportivo do Ano 2026, promovido pelo programa Municípios Amigos do Desporto, dinamizado pela Cidade Social.

O reconhecimento distingue autarquias que conseguem integrar o desporto nas suas estratégias de desenvolvimento turístico e territorial, valorizando o impacto dos eventos desportivos, das infraestruturas e das experiências associadas ao desporto na atracção de visitantes e na dinamização da economia local.

A distinção foi recebida pelo presidente da câmara, Nelson Cunha (Chega), acompanhado pela chefe de gabinete, Guiomar Messias, e pelo chefe da Unidade de Desporto e Juventude, Vítor Frutuoso. O presidente considera que a distinção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por técnicos, dirigentes, associações e parceiros locais que contribuem para "afirmar o concelho como um território activo, dinâmico e atrativo para residentes e visitantes".