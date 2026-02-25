Médio Tejo em destaque na BTL com promoção turística, gastronomia e vinhos

A região do Médio Tejo vai estar em evidência na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market no dia 27 de Fevereiro, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. As actividades decorrem entre as 14h00 e as 16h00, no stand 1A05, pavilhão 1, e incluem vários momentos de valorização do património turístico, gastronómico e vínico da região do Médio Tejo.

Um dos pontos altos será a apresentação “Visite o Médio Tejo”, que contará com a participação da embaixadora regional Patrícia Sampaio, medalha olímpica em judo nos Jogos de Paris 2024, no espaço “Arena Talks”. A iniciativa pretende reforçar a notoriedade do território junto do público e dos profissionais do sector do turismo.

O programa inclui ainda um showcooking do Médio Tejo, conduzido pelo chef Sérgio Fernandes, no espaço “Sabores ao Centro”, onde serão valorizados produtos e receitas tradicionais da região. No domínio do enoturismo, destaque para a degustação do novo Terroir Serras e para a apresentação da Rota dos Vinhos do Tejo, promovidas pela CVR Tejo, no espaço dedicado ao enoturismo.

A presença do Médio Tejo na BTL insere-se numa estratégia de afirmação do território enquanto destino turístico diferenciado, apostando na combinação entre cultura, gastronomia, vinhos e figuras de referência nacional, numa das maiores feiras de turismo realizadas em Portugal.