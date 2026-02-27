Parlamento dos Jovens em Santarém debateu literacia financeira e elegeu deputados

A Casa do Campino recebeu, no dia 24 de Fevereiro, a Sessão Distrital de Santarém do Parlamento dos Jovens, do Ensino Secundário, numa iniciativa apoiada pela Câmara Municipal de Santarém. No encontro foram eleitos os deputados e as deputadas que irão representar o distrito ma sessão nacional do parlamento dos Jovens. Como escolas efectivas foram eleitos o Colégio de São Miguel de Fátima com Matilde Deboeuf e Rafael Deboeuf como porta-voz; a Escola Profissional de Torres Novas; com os deputados Miguel Barbosa e Ricardo Antonino; e o Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves de Torres Novas, com as deputadas Madalena Leiria e Iris Santos. Como suplentes ficaram a Escola Básica e Secundária de Ourém, com as deputadas Maria Freitas e Mariana Mendes, e o Centro de Estudos de Fátima, com as deputadas Eva Freitas e Eva Rodrigues.

Na sessão participaram 62 alunos, provenientes de vinte escolas do distrito de Santarém, que debateram o tema “Literacia Financeira: os jovens CONTAM!”, tendo sido aprovado o projecto de recomendação, a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Foi também aprovado o tema da próxima edição, “Habitação: um direito em risco.

Entre as medidas aprovadas destacam-se a criação de uma plataforma pública e gratuita sobre literacia financeira, com carácter prático e integração de inteligência artificial; a criação de um selo oficial para empresas e serviços que promovam práticas financeiras seguras e transparentes; a criação de um serviço público digital financeiro; a criação de parcerias entre escolas, bancos, universidades, entidades públicas e especialistas, de modo a permitir a realização de workshops práticos, simulações de orçamentos familiares e sessões de esclarecimento sobre produtos financeiros.

A iniciativa contou com a presença da deputada à Assembleia da República Catarina Salgueiro, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, da directora regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Sandra Monteiro, de representantes da Assembleia da República e professoras/es das escolas participantes.

FOTOS DR