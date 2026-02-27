Ricardo Carlos é candidato à liderança do PSD de Tomar

Deputado de 29 anos avança como candidato à presidência da Comissão Política de Secção do PSD de Tomar nas eleições de 28 de Fevereiro.

Ricardo Carlos é candidato à presidência da Comissão Política de Secção do PSD de Tomar nas eleições internas marcadas para 28 de Fevereiro, onde não tem concorrência. O deputado à Assembleia da República, de 29 anos, lidera a candidatura sob o lema “Tomar, a nossa prioridade”, propondo-se a reforçar a afirmação do concelho a nível regional e nacional.

No acto eleitoral vão ser eleitos a nova Comissão Política de Secção, a mesa do plenário e os delegados de Tomar à Assembleia Distrital de Santarém. A candidatura integra João Tenreiro, actual presidente da Assembleia Municipal de Tomar, como candidato a presidente da mesa do plenário, e Maria Luísa Oliveira, secretária de Estado da Administração Escolar, como cabeça de lista à assembleia distrital.

Tiago Carrão, presidente da Câmara de Tomar e actual líder da concelhia, é o mandatário da lista. Entre as prioridades destacadas por Ricardo Carlos estão a proximidade às populações e a resposta às dificuldades causadas pelas recentes tempestades, defendendo uma acção “rápida e eficaz”.