Ricardo Oliveira reconduzido na distrital do PSD com 92% dos votos

O deputado Ricardo Oliveira foi reeleito presidente da Comissão Permanente Distrital do Partido Social Democrata (PSD) de Santarém, com 92% dos votos expressos, nas eleições internas realizadas no sábado, 28 de Fevereiro.

Natural de Benavente, o dirigente reforça assim a liderança da estrutura distrital, num acto eleitoral que, segundo o partido, registou “uma expressiva participação dos militantes”.

De acordo com o PSD, o resultado traduz “um forte voto de confiança na liderança e no projecto político apresentado para o distrito de Santarém”, sublinhando a intenção de manter a coesão interna e a mobilização do partido face aos desafios políticos que se avizinham.

Para o mandato 2026/2028 foram igualmente eleitos os restantes órgãos distritais. A Comissão Permanente Distrital será composta, além de Ricardo Oliveira, pelos vice-presidentes Inês Barroso (Santarém) e Luís Albuquerque (Ourém), pelo secretário Rui Rufino (Chamusca) e pelo tesoureiro João Lopes Candoso (Rio Maior). Integram ainda a estrutura como vogais Lurdes Ferromau (Tomar), Tiago Ferreira (Torres Novas), João Morgado (Abrantes), Teresa Nogueira (Cartaxo), Joana Ramos (Sardoal), Hugo Azevedo (Ferreira do Zêzere), Vasco Marques (Mação) e Isabel Carloto (Entroncamento), contando como suplentes José Salvado (Vila Nova da Barquinha), Susana Vitorino (Coruche), Tiago Cação (Salvaterra de Magos) e Catarina Madaleno (Rio Maior).

Na Mesa da Assembleia Distrital foram eleitos Tiago Carrão (Tomar) como presidente, Isaura Morais (Rio Maior) como vice-presidente, e Diogo Gomes (Santarém) e Ana Vieira (Ourém) como secretários, sendo suplente Paulo Abreu (Benavente). Já a Comissão Distrital de Auditoria Financeira será presidida por João Lopes (Almeirim), tendo como membros Carla Neto (Santarém) e Francisco Mineiro (Torres Novas), e como suplente Renata Henriques (Torres Novas).

A nova direcção distrital reafirmou o compromisso de trabalhar em proximidade com as estruturas concelhias, autarcas e militantes, com o objectivo de fortalecer o PSD no distrito de Santarém e servir as populações “com responsabilidade, ambição e espírito reformista”.