Câmara de Benavente aprova voto de louvor aos agentes de Protecção Civil

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, um voto de louvor dirigido a todos os agentes de Protecção Civil que intervieram no contexto das recentes tempestades que afectaram o território do município.

A proposta foi apresentada pela presidente da autarquia, Sónia Ferreira, na reunião de câmara realizada a 2 de Março, sublinhando as inundações em áreas ribeirinhas, os cortes de estradas e o facto de o concelho ter ficado praticamente isolado de forma temporária durante as intempéries.

O executivo reconhece “a dedicação no socorro” e dirige uma saudação formal à Protecção Civil, aos Corpos de Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia, à GNR de Benavente e de Samora Correia, aos militares da Marinha Portuguesa, nomeadamente ao corpo de fuzileiros, aos serviços operacionais do município, às equipas das juntas de freguesia, à Companhia das Lezírias, bem como a empresas, colectividades e instituições locais.

Durante a discussão do ponto, Frederico Antunes, do Chega, declarou que o partido se associa “de forma inequívoca” ao voto de louvor. Também Paulo Cardoso, do Chega, manifestou “profundo agradecimento pela coragem nas operações de socorro”.

Os eleitos da CDU Hélio Justino e Catarina Vale, assim como Pedro Gameiro, vereador do PS, partilharam igualmente palavras de reconhecimento pelo empenho demonstrado dos agentes da Protecção Civil durante o período das tempestades, reforçando a importância da articulação entre entidades numa situação de emergência.

O voto foi aprovado por unanimidade.