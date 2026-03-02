João Leite reeleito líder do PSD de Santarém sem oposição
Eleições no PSD de Santarém contaram com apenas uma lista, liderada por João Leite, actual presidente do município.
João Leite foi reeleito presidente da concelhia de Santarém do PSD, com 98% dos votos expressos, num acto eleitoral em que não teve concorrência. Ramiro Matos e Vânia Neto lideraram as listas à mesa da assembleia de secção e de delegados concelhios à assembleia distrital, respectivamente.
João Leite, que é também presidente da Câmara de Santarém, vai ter como vice-presidentes Diogo Gomes e Emanuel Campos. Jorge Rodrigues foi eleito secretário e Helena Camacho tesoureira. Como vogais estão Teresa Ferreira, Luís Tomás Gonçalves, Rui Santos, Luís Carlos Gonçalves, Luís Taborda, Manuel Joaquim Vieira, Adriana Madeira e Sandra Coelho. Os secretários-gerais adjuntos são Carlos Colaço, Cristiana Correia e Miguel Oliveira Martins.
A mesa do plenário é composta por Ramiro Matos (presidente), Vasco Tomás (vice-presidente) e Ana Cristina Capucho (secretária). A lista de delegados à Assembleia Distrital foi composta por Vânia Neto, Nuno Castelbranco, Emanuel Campos, Teresa Ferreira e Nuno Cardigos.
“Agradeço profundamente a confiança renovada e a força demonstrada neste resultado. Continuaremos o nosso trabalho de proximidade, mobilizando para Santarém investimento público e privado que gere mais qualidade de vida e bem-estar para todos. Santarém é a nossa motivação”, publicou João Leite nas redes sociais, em reacção ao resultado eleitoral.