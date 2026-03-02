João Leite reeleito líder do PSD de Santarém sem oposição

João Leite foi reeleito presidente da concelhia de Santarém do PSD, com 98% dos votos expressos, num acto eleitoral em que não teve concorrência. Ramiro Matos e Vânia Neto lideraram as listas à mesa da assembleia de secção e de delegados concelhios à assembleia distrital, respectivamente.

João Leite, que é também presidente da Câmara de Santarém, vai ter como vice-presidentes Diogo Gomes e Emanuel Campos. Jorge Rodrigues foi eleito secretário e Helena Camacho tesoureira. Como vogais estão Teresa Ferreira, Luís Tomás Gonçalves, Rui Santos, Luís Carlos Gonçalves, Luís Taborda, Manuel Joaquim Vieira, Adriana Madeira e Sandra Coelho. Os secretários-gerais adjuntos são Carlos Colaço, Cristiana Correia e Miguel Oliveira Martins.

A mesa do plenário é composta por Ramiro Matos (presidente), Vasco Tomás (vice-presidente) e Ana Cristina Capucho (secretária). A lista de delegados à Assembleia Distrital foi composta por Vânia Neto, Nuno Castelbranco, Emanuel Campos, Teresa Ferreira e Nuno Cardigos.

“Agradeço profundamente a confiança renovada e a força demonstrada neste resultado. Continuaremos o nosso trabalho de proximidade, mobilizando para Santarém investimento público e privado que gere mais qualidade de vida e bem-estar para todos. Santarém é a nossa motivação”, publicou João Leite nas redes sociais, em reacção ao resultado eleitoral.