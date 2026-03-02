Política | 02-03-2026 11:37
Micael Correia eleito presidente da concelhia do PSD de Alenquer
Micael Correia foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Alenquer com 21 votos a favor e um em branco. Apenas uma lista se apresentou a sufrágio.
Micael Correia foi eleito, no sábado, presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Alenquer. Apenas uma lista concorreu ao acto eleitoral, que contou com 22 votantes, de um total de 70 inscritos. Em termos de resultados, registaram-se 21 votos a favor e um voto em branco.
A acompanhar o novo presidente do PSD de Alenquer, que nas últimas autárquicas foi eleito presidente da União das Freguesias de Alenquer, estão Ana Neves e Ricardo Batista, na vice-presidência; Carolina Duarte é a tesoureira e Duarte Correia foi eleito secretário.
Para a mesa da assembleia foram eleitos Vasco Miguel, para a presidência, Eurico Borlido, para a vice-presidência, e Cristina Inácio Dias como secretária.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região