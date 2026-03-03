uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 03-03-2026 13:10

GNR apanha pesado com matrícula falsificada nas portagens de Alverca

Homem de 32 anos, motorista, foi detido por circular com uma matrícula falsa instalada no semirreboque de um veículo pesado de mercadorias.

A GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), deteve um homem de 32 anos, motorista de profissão, pela prática do crime de falsificação de documentos, por circular com uma matrícula falsa instalada no semirreboque de um veículo pesado de mercadorias, no concelho de Vila Franca de Xira, nas portagens de Alverca, na auto-estrada A1.
No âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, no dia 27 de Fevereiro, os militares abordaram um veículo pesado de mercadorias que efectuava transporte de carga geral. Após análise técnica especializada, foi possível confirmar, através da comparação do número de identificação do chassis do semirreboque com a matrícula que ostentava, que esta não correspondia ao veículo em circulação. Apurou-se ainda que o semirreboque não se encontrava matriculado em território nacional, sendo proveniente de país estrangeiro, não possuindo seguro de responsabilidade civil obrigatório nem inspecção válida.
O detido foi constituído arguido e será presente no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira para julgamento em processo sumário.
Segundo a GNR, este tipo de conduta permite que veículos circulem com matrículas pertencentes a outros, sem seguro e sem inspecção, impedindo a verificação da sua real aptidão técnica e das condições de segurança para a circulação, com impacto directo na segurança rodoviária e na concorrência leal no sector dos transportes. “A Guarda, através da Unidade Nacional de Trânsito, reafirma o seu compromisso com o rigor técnico, a legalidade e o combate à criminalidade cometida em ambiente rodoviário, através de fiscalização especializada e formação certificada dos seus militares”, sublinha a GNR.

