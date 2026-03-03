Liliana Patrício lidera nova estrutura concelhia do PSD Coruche

A concelhia do Partido Social Democrata (PSD) de Coruche elegeu, a 27 de Fevereiro, os seus órgãos para o mandato 2026-2028, numa votação que definiu a nova equipa responsável pela condução da estrutura partidária no concelho.

A presidência da Comissão Política de Secção será assumida por Liliana Patrício, que terá como vice-presidentes Nuno Figueiredo e Abel Pontes. A função de secretária caberá a Susana Vitorino e a tesouraria ficará a cargo de João Freire. Integram ainda a comissão política os vogais Gustavo Teles, Regina Costa, Américo Mendes e Maria Rita.

A Mesa da Assembleia de Militantes será presidida por Francisco Gaspar, tendo como vice-presidente Osvaldo Mendes. Silva Freire assume funções de secretária e Paula Parreira será suplente.

Liliana Patrício agradeceu a disponibilidade dos militantes eleitos, sublinhando que assumem funções “de forma voluntária e empenhada”, num contexto em que, defendeu, é mais fácil criticar do que participar activamente. A dirigente destacou também a participação dos militantes no acto eleitoral, considerando que o envolvimento reforça a revitalização da estrutura local do partido.

O mandato será desenvolvido sob o lema “Proximidade que faz acontecer”, estruturado em três eixos estratégicos: organização interna, proximidade real e resultados com impacto.

No plano interno, a nova comissão política propõe-se reforçar a estrutura concelhia através de reuniões regulares, planeamento e criação de gabinetes de trabalho para acompanhamento permanente dos autarcas e resposta articulada às necessidades do concelho.