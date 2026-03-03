uma parceria com o Jornal Expresso
Militante do Forte da Casa lidera Distrital de Lisboa do PSD

Militante do Forte da Casa lidera Distrital de Lisboa do PSD
Bruno Ventura foi eleito presidente da Distrital de Lisboa do PSD, com 86,06% dos votos, nas eleições internas realizadas no último sábado. É a primeira vez que Vila Franca de Xira tem um militante do concelho na liderança distrital do partido.

Bruno Ventura foi eleito presidente da Distrital de Lisboa do Partido Social Democrata (PSD), no decorrer das eleições internas realizadas no último sábado. O dirigente, natural do Forte da Casa, concorreu em lista única e venceu com 86,06% dos votos expressos.
Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, Bruno Ventura sucede a Ângelo Pereira, que irá presidir à Mesa da Assembleia, e contará com David Pato Ferreira como coordenador autárquico da distrital.
A eleição marca um momento inédito para Vila Franca de Xira, que passa, pela primeira vez, a ter um militante do concelho na liderança da Distrital de Lisboa, assumindo assim um papel central na estrutura partidária a nível distrital, numa relação de proximidade considerada determinante para o futuro. “Este é o resultado da confiança expressa pelos militantes do distrito de Lisboa neste projecto político que junta experiência, visão e reformismo como condições necessárias ao futuro do PSD, de Lisboa e de Portugal”, afirmou Bruno Ventura.

