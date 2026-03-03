Política | 03-03-2026 13:09
Vítor Silva eleito presidente da concelhia do PSD de Vila Franca de Xira
Dirigente promete dar continuidade ao crescimento do partido no concelho e responder ao “desejo de mudança” sentido no território.
Vítor Silva, que concorreu em lista única, foi eleito no sábado, 28 de Fevereiro, presidente da concelhia do PSD Vila Franca de Xira. Votaram nas eleições internas 97 militantes que manifestaram total unanimidade tanto para a comissão política como para a mesa da assembleia de secção, não se registando qualquer voto em branco ou nulo. “Após o melhor resultado autárquico de sempre do PSD em Vila Franca de Xira é com enorme honra e responsabilidade que liderarei esta concelhia com o compromisso de trabalhar lado a lado com os militantes para fazermos cumprir o desejo de mudança que se sente no concelho de Vila Franca de Xira”, disse Vítor Silva.
