Vasco Estrela continua como vice-presidente da CCDR Centro

O ex-presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, tomou posse como um dos vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, continuando responsável pela área da Agricultura. A tomada de posse decorreu em Coimbra e com esse passo entra em plenas funções o novo Conselho Directivo da CCDR Centro.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida deu posse aos novos vice-presidentes da CCDR Centro nomeados pelo Governo: Cristina Fernandes de Oliveira, para a área da educação; Licínio Oliveira de Carvalho, para a área da saúde; Luís Manuel Fernandes Simões, para a área do ambiente; e Sofia Isabel Carreira, para a área da cultura; bem como Vasco Estrela, nomeado em Janeiro de 2025, que continua como vice-presidente para a área da agricultura. Foram ainda empossados os vice-presidentes Nuno Nascimento, eleito pelos presidentes das câmaras municipais que integram a área geográfica abrangida pela CCDR Centro, e Jorge Conde, eleito pelos membros não autarcas do Conselho Regional.

