uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 05-03-2026 10:00

Vasco Estrela continua como vice-presidente da CCDR Centro

Vasco Estrela continua como vice-presidente da CCDR Centro
Vasco Estrela, 52 anos, Presidente da Câmara Municipal de Mação
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O ex-presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, tomou posse como um dos vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, continuando responsável pela área da Agricultura.

O ex-presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, tomou posse como um dos vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, continuando responsável pela área da Agricultura. A tomada de posse decorreu em Coimbra e com esse passo entra em plenas funções o novo Conselho Directivo da CCDR Centro.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida deu posse aos novos vice-presidentes da CCDR Centro nomeados pelo Governo: Cristina Fernandes de Oliveira, para a área da educação; Licínio Oliveira de Carvalho, para a área da saúde; Luís Manuel Fernandes Simões, para a área do ambiente; e Sofia Isabel Carreira, para a área da cultura; bem como Vasco Estrela, nomeado em Janeiro de 2025, que continua como vice-presidente para a área da agricultura. Foram ainda empossados os vice-presidentes Nuno Nascimento, eleito pelos presidentes das câmaras municipais que integram a área geográfica abrangida pela CCDR Centro, e Jorge Conde, eleito pelos membros não autarcas do Conselho Regional.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região