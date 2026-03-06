Chega convoca vigília contra fecho das urgências de obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira
Partido alerta que o encerramento do serviço põe em risco grávidas, bebés e famílias da região.
O Chega convocou uma vigília junto ao Hospital Vila Franca de Xira contra o fecho das urgências de obstetrícia. A iniciativa está marcada para sábado, 7 de Março, às 18h00, e, segundo o partido, conta com munícipes e representantes dos concelhos de Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Azambuja e Sobral de Monte Agraço.
“O encerramento deste serviço essencial coloca em causa a segurança de grávidas, bebés e famílias de toda a região”, refere o Chega, sublinhando a importância da população participar para não deixar de ter este serviço de saúde.
Recorde-se que a concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Loures deverá acontecer a 16 de Março, passando a receber os casos urgentes do Hospital Vila Franca de Xira, conforme anunciou o director executivo do SNS, Álvaro Almeida.