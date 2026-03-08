Votação do Orçamento Participativo de Arruda dos Vinhos até final do mês

Está a decorrer, entre 1 e 31 de Março, a votação do Orçamento Participativo 2025/2026 de Arruda dos Vinhos, iniciativa que permite aos cidadãos decidir directamente quais os projectos a implementar no concelho.

Podem participar na votação residentes ou naturais do concelho com 18 ou mais anos, bem como trabalhadores ou estudantes e empresas e instituições de ensino sediadas em Arruda dos Vinhos. No total, estão 13 projectos a votação, distribuídos pelas quatro freguesias do concelho. O modelo definido prevê que seja executado o projecto mais votado em cada freguesia, de acordo com o orçamento disponível, que será de 15.400 euros em Arranhó, 35 mil euros em Arruda dos Vinhos, 7 mil euros em Cardosas e 12.600 euros em São Tiago dos Velhos. Caso não sejam apresentados projectos elegíveis numa ou mais freguesias, o valor previsto será redistribuído proporcionalmente pelas restantes.

Entre as propostas aprovadas encontram-se iniciativas ligadas a infraestruturas associativas, equipamentos sociais, requalificação de espaços e melhoria de instalações comunitárias. Na freguesia de Arranhó os cidadãos podem escolher entre projectos como a construção de instalações sanitárias na Sociedade Recreativa e Cultural de Camondes; Instalação de sistema de autoconsumo solar fotovoltaico no Centro Social da Freguesia de Arranhó e reabilitação do telhado da sede do Agrupamento 1280 do Corpo Nacional de Escutas.

Na freguesia de Arruda dos Vinhos, estão a votação propostas como a aquisição de instrumentos musicais e fardamento para a banda da Santa Casa da Misericórdia; Construção de um parque infantil no Centro Escolar de Arruda dos Vinhos; Requalificação de 14 portões no quartel dos Bombeiros Voluntários; Criação de seis áreas de lazer em vários locais da freguesia e remodelação de balneários e instalações sanitárias do Clube Recreativo e Desportivo Arrudense e reabilitação do Salão Paroquial de Arruda dos Vinhos.

Em Cardosas, a proposta única prevê a beneficiação do edifício sede da Associação Caminhando. Já em São Tiago dos Velhos os projectos a votação são a pintura e impermeabilização exterior da Igreja Paroquial; Remodelação do bar da sede da Sociedade Recreativa de À-do-Mourão e renovação e ampliação da sede da Associação Recreativa e Cultural da Carvalha, com novas instalações sanitárias.

Cada participante apenas pode votar uma vez. Caso sejam registadas várias votações pelo mesmo participante apenas a primeira será considerada válida. A fase de apresentação de propostas decorreu até 31 de Dezembro.