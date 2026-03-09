Concelhia do PSD de Torres Novas cai num vazio por falta de candidatos

Num concelho onde o PSD viu reforçada a sua representação autárquica, a estrutura local não foi a sufrágio por falta de listas candidatas.

No concelho de Torres Novas, nenhuma lista se apresentou à liderança da comissão concelhia do PSD nas eleições internas do partido, realizadas a 28 de Fevereiro, deixando a estrutura local entregue a uma comissão de gestão até ser marcado novo acto eleitoral. No caso de o cenário se repetir e não haver pelo menos uma lista a sufrágio, a concelhia terá de passar a ser gerida directamente pela distrital.

A estrutura era presidida, desde 2018, por Tiago Ferreira que decidiu não se recandidatar por entender que “é tempo de abrir espaço à renovação”. Empresário e vereador sem pelouros na Câmara de Torres Novas diz ter trilhado na concelhia um percurso de “dedicação à causa pública” e que termina com “a consciência tranquila de quem deu o melhor de si”. Nas eleições anteriores

Nas últimas eleições autárquicas o PSD de Torres Novas viu reforçada a sua representação autárquica, tendo alcançado três mandatos (34,2%), os mesmos que o PS (34,6%) que governa o município em minoria.