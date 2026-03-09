Daniel Nunes candidata-se à JSD de Salvaterra e quer reactivar estrutura juvenil 15 anos depois

Daniel Nunes é candidato a presidente da Comissão Política Concelhia da JSD de Salvaterra de Magos nas eleições agendadas para 28 de Março de 2026, liderando a candidatura denominada “Geração Futuro”.

A candidatura surge no âmbito do projecto de reactivação de concelhias promovido pela JSD Distrital de Santarém, liderada por João Morgado, mas também do trabalho desenvolvido pelo PSD em Salvaterra de Magos ao longo de 2025, que permitiu a reorganização e consolidação das estruturas locais.

Segundo a candidatura, desde 2011 que não existe uma estrutura activa da JSD no concelho. Até ao momento, esta é também a única candidatura apresentada a uma juventude partidária de qualquer partido político em Salvaterra de Magos.

“Isto mostra claramente o empenho que existe neste grupo de jovens que se candidata para poder dar também uma voz e uma representação à juventude que vive em Salvaterra de Magos”, afirma Daniel Nunes.

De acordo com o candidato, entre os principais objectivos para o mandato estão a aproximação dos jovens à política, a representação dos interesses e problemas da juventude do concelho e o reforço do espírito crítico e da reflexão sobre a sociedade.

“Os jovens estão cada vez mais interessados na política, nos processos que acontecem à volta dela e nos impactos das decisões, quer a nível local, quer a nível nacional. A JSD oferece aqui um espaço aberto de valorização individual com respeito pela comunidade, a todos os que tenham entre 14 e 30 anos, para poderem falar sobre política, apontar problemas que existam em Salvaterra de Magos e oferecer posteriormente soluções, sempre com o grande propósito de melhorar a vida dos jovens do nosso concelho”, sustenta.

A candidatura “Geração Futuro” apresenta ainda Bernardo Rodrigues como secretário-geral e Dinis Sansana como presidente da mesa do plenário.

Daniel Nunes tem 23 anos, é licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e exerce actualmente funções como professor de Geografia na Escola Básica Vale Aveiras, no concelho da Azambuja.

O candidato é também vice-presidente da JSD Distrital de Santarém e membro da Assembleia de Freguesia da Glória do Ribatejo pelo PSD. Recentemente foi eleito secretário da Comissão Política de Secção do PSD de Salvaterra de Magos, liderada por Tiago Cação, nas eleições internas do partido realizadas a 28 de Fevereiro.