“De costas ou de barriga”, a requalificação da frente ribeirinha de Santarém é para fazer

“De costas ou de barriga”, o projecto para regeneração e requalificação da zona ribeirinha de Santarém “vai mesmo acontecer” neste mandato autárquico e o Parque Natura Tejo vai ser uma realidade. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante a inauguração do stand do município na BTL, em Lisboa, onde o projecto do arquitecto Luís Ribeiro foi mais uma vez apresentado, no dia 25 de Fevereiro.

O autarca apontou mesmo prazos para as etapas que é necessário cumprir até haver obras no terreno, prevendo que o concurso público para a empreitada seja lançado ainda este ano e que a intervenção possa avançar no segundo semestre de 2027. O investimento, estimado em 7 milhões de euros, pretende transformar a frente ribeirinha da cidade num espaço de desporto e lazer ainda durante este mandato.

“Não concebo que Santarém não desfrute do seu rio Tejo. Temos um património natural aos nossos pés que não tem sido aproveitado do ponto de vista turístico nem para criar qualidade de vida”, afirmou João Leite, sublinhando que o município está empenhado em concretizar uma intervenção que considera “estratégica”.

O autarca considerou que o potencial natural do concelho não tem sido aproveitado nas últimas décadas, lembrando que o turismo é hoje “uma arma importantíssima” para o desenvolvimento territorial. Segundo o autarca, o Parque Natura Tejo prevê uma intervenção assente em engenharia natural, com estruturas em madeira, evitando o uso de betão. O projecto inclui ainda passadiços capazes de resistir a períodos de cheia, zonas de estadia e novas ligações ao espaço urbano. A requalificação da frente ribeirinha deverá ter um “efeito multiplicador”, potenciando habitação, comércio e restauração, tendo João Leite adiantado que nos próximos tempos haverá “boas notícias” sobre investimentos privados na Ribeira de Santarém.

Não há desculpas para não investir na Ribeira

Para o autarca, “não haverá desculpas para não investir na Ribeira, rejeitando argumentos como as cheias ou as limitações associadas à antiga linha ferroviária. “Não vai haver desculpas para não investir. Este é um compromisso que assumo olhos nos olhos com cada escalabitano”, afirmou.

No domínio do desporto, recreio e lazer, o plano prevê percursos de passeio e manutenção, zonas de estar e convívio, e plataformas sobre o Tejo que permitam o contacto visual e físico com o rio. O programa inclui também áreas destinadas a desportos náuticos e pontos de acesso para pequenas embarcações. O projecto contempla ainda uma ciclovia, campos de futebol e vólei de praia, parque canino, parque infantil e juvenil, além de bancadas e um anfiteatro ao ar livre.

Na BTL foram ainda apresentados os sete eixos estratégicos que vão orientar a acção municipal na área do turismo, com destaque para o projecto Natura Tejo, a valorização do património, a gastronomia e vinhos, o turismo de natureza, a promoção internacional, a digitalização e a qualificação do capital humano.