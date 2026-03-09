“De costas ou de barriga”, a requalificação da frente ribeirinha de Santarém é para fazer
Presidente da Câmara de Santarém garantiu na feira de turismo BTL, em Lisboa, que a criação do Parque Natura Tejo, na Ribeira de Santarém, vai mesmo ser feita neste mandato.
“De costas ou de barriga”, o projecto para regeneração e requalificação da zona ribeirinha de Santarém “vai mesmo acontecer” neste mandato autárquico e o Parque Natura Tejo vai ser uma realidade. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante a inauguração do stand do município na BTL, em Lisboa, onde o projecto do arquitecto Luís Ribeiro foi mais uma vez apresentado, no dia 25 de Fevereiro.
O autarca apontou mesmo prazos para as etapas que é necessário cumprir até haver obras no terreno, prevendo que o concurso público para a empreitada seja lançado ainda este ano e que a intervenção possa avançar no segundo semestre de 2027. O investimento, estimado em 7 milhões de euros, pretende transformar a frente ribeirinha da cidade num espaço de desporto e lazer ainda durante este mandato.
“Não concebo que Santarém não desfrute do seu rio Tejo. Temos um património natural aos nossos pés que não tem sido aproveitado do ponto de vista turístico nem para criar qualidade de vida”, afirmou João Leite, sublinhando que o município está empenhado em concretizar uma intervenção que considera “estratégica”.
O autarca considerou que o potencial natural do concelho não tem sido aproveitado nas últimas décadas, lembrando que o turismo é hoje “uma arma importantíssima” para o desenvolvimento territorial. Segundo o autarca, o Parque Natura Tejo prevê uma intervenção assente em engenharia natural, com estruturas em madeira, evitando o uso de betão. O projecto inclui ainda passadiços capazes de resistir a períodos de cheia, zonas de estadia e novas ligações ao espaço urbano. A requalificação da frente ribeirinha deverá ter um “efeito multiplicador”, potenciando habitação, comércio e restauração, tendo João Leite adiantado que nos próximos tempos haverá “boas notícias” sobre investimentos privados na Ribeira de Santarém.
Não há desculpas para não investir na Ribeira
Para o autarca, “não haverá desculpas para não investir na Ribeira, rejeitando argumentos como as cheias ou as limitações associadas à antiga linha ferroviária. “Não vai haver desculpas para não investir. Este é um compromisso que assumo olhos nos olhos com cada escalabitano”, afirmou.
No domínio do desporto, recreio e lazer, o plano prevê percursos de passeio e manutenção, zonas de estar e convívio, e plataformas sobre o Tejo que permitam o contacto visual e físico com o rio. O programa inclui também áreas destinadas a desportos náuticos e pontos de acesso para pequenas embarcações. O projecto contempla ainda uma ciclovia, campos de futebol e vólei de praia, parque canino, parque infantil e juvenil, além de bancadas e um anfiteatro ao ar livre.
Na BTL foram ainda apresentados os sete eixos estratégicos que vão orientar a acção municipal na área do turismo, com destaque para o projecto Natura Tejo, a valorização do património, a gastronomia e vinhos, o turismo de natureza, a promoção internacional, a digitalização e a qualificação do capital humano.
Hotéis na ex-EPC e no antigo presídio militar em negociação
João Leite reconhece que a capacidade hoteleira de Santarém está aquém das necessidades, o que tem impossibilitado a realização de mais grandes eventos na cidade, designadamente no CNEMA. E revelou que existem negociações com grandes grupos do sector para a eventual criação de hotéis de 4 ou 5 estrelas no antigo presídio militar e no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria. “Santarém precisa de mais hotéis”, afirmou, apesar do crescimento do número de camas nos últimos anos.
Segundo os números divulgados pelo autarca, entre 2019 e 2025, o concelho de Santarém passou de 61 para 88 unidades de alojamento, com mais 30% em camas disponíveis, de 1.150 para 1.500. O número de dormidas aumentou 30,6%, de 91.000 para cerca de 119.000 e o concelho recebeu mais 52% de turistas estrangeiros, que representam actualmente 35% das dormidas, destacando-se os mercados como Espanha, França, Alemanha, EUA e Brasil. A estadia média de cada visitante cresceu de 1,4 para 1,6 noites.
Monumentos de Santarém com mais de meio milhão de visitantes
Os monumentos de Santarém receberam mais de meio milhão de visitantes desde a assinatura do protocolo, em Julho de 2022, entre a Câmara de Santarém, o ISLA de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Diocese de Santarém, que visou a abertura diária dos monumentos ao público.
Os números foram revelados pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, durante a inauguração do stand do município na feira de turismo BTL, em Lisboa. O acordo entre as quatro entidades garante abertura dos monumentos e permite monitorizar o número de visitantes. A guardaria de diversos monumentos da cidade está a ser assegurada por jovens contratados pelo ISLA Santarém.