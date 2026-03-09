PCP de Benavente critica encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP manifestou preocupação com as notícias recentes que apontam para o encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira, considerando que a medida representa mais um ataque ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, os comunistas afirmam que a situação se enquadra numa “campanha de fragilização e desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde” levada a cabo por sucessivos governos e, em particular, pelo actual executivo PSD-CDS desde que tomou posse. Segundo a estrutura partidária, o eventual encerramento constitui “mais um golpe no direito constitucional à saúde das populações servidas por este hospital”.

No mesmo documento, o PCP refere-se também às declarações da presidente da Câmara Municipal de Benavente, eleita pelo PSD, que terá manifestado intenção de atrair investimento privado na área da saúde para o concelho. A Comissão Concelhia considera que essas declarações levantam dúvidas sobre o papel que a autarca pretende assumir na defesa das populações.

Os comunistas sublinham ainda que, no concelho de Benavente, milhares de utentes continuam sem médico de família e criticam a intenção de recuperar parcerias público-privadas, privatizar centros de saúde e concentrar serviços. Neste contexto, defendem que a mobilização das populações em defesa do SNS é uma ferramenta