Política | 09-03-2026 12:00

PCP de Benavente critica encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira

PCP de Benavente critica encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira
Os comunistas alertam para o impacto da medida nas populações servidas pela unidade hospitalar e defendem o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais e serviços de proximidade.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP manifestou preocupação com as notícias recentes que apontam para o encerramento das urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira, considerando que a medida representa mais um ataque ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Em nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, os comunistas afirmam que a situação se enquadra numa “campanha de fragilização e desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde” levada a cabo por sucessivos governos e, em particular, pelo actual executivo PSD-CDS desde que tomou posse. Segundo a estrutura partidária, o eventual encerramento constitui “mais um golpe no direito constitucional à saúde das populações servidas por este hospital”.
No mesmo documento, o PCP refere-se também às declarações da presidente da Câmara Municipal de Benavente, eleita pelo PSD, que terá manifestado intenção de atrair investimento privado na área da saúde para o concelho. A Comissão Concelhia considera que essas declarações levantam dúvidas sobre o papel que a autarca pretende assumir na defesa das populações.
Os comunistas sublinham ainda que, no concelho de Benavente, milhares de utentes continuam sem médico de família e criticam a intenção de recuperar parcerias público-privadas, privatizar centros de saúde e concentrar serviços. Neste contexto, defendem que a mobilização das populações em defesa do SNS é uma ferramenta

